Zwischen Bias und Zerbst soll großflächig Sonnenenergie erzeugt werden - wer Initiator des nicht unumstrittenen Projektes ist und wie die Stadt vom Solarpark profitieren könnte.

Solarmodule statt Maisfeld: Wieso der geplante Solarpark zwischen Zerbst und Bias einem Zerbster Unternehmen so wichtig ist

Zerbst/Bias - Beidseitig der Bundesstraße 187a zwischen Zerbst und Bias sollen zukünftig tausende Solarmodule gen Himmel ragen, um Sonnenenergie einzufangen - so zumindest die Investorenpläne. Das Vorhaben stößt jedoch nicht überall auf Begeisterung. Der Biaser Ortschaftsrat hat es rundweg abgelehnt. Nun muss der Zerbster Stadtrat entscheiden, ob der notwendige Bebauungsplan aufgestellt wird.