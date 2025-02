Mit Neuem und Traditionellem wird in Güterglück die 43. Karnevalssession gefeiert, denn Stimmungslieder von Joana Sadurski und die fesche Lola kommen immer gut an.

Güterglück - Am Sonntagnachmittag ging es hoch her in der Güterglücker Mehrzweckhalle. Das Programm des Karnevalsklub Gold-Grün Güterglück (GGG) erlebte seine Premiere in der 43. Session. Neben DJ Rick und Fabian Niese mit Licht und Technik war diesmal das Kornhaus Dessau für die Gastronomie mit im Boot.

Karneval in Güterglück: Gardetanz und Gesang

Nach der Begrüßung durch Thomas Sadurski von der Vereinsspitze führte Falko Zeidl durch das bunte Programm, das unter dem Motto „Rauf und runter, wir feiern munter!“ steht. Neu sind die Kostüme der Garde – im neuen Look wurden die Beine geschwungen.

Video: Karnevalsklub Gold Grün Güterglück e.V. in Aktion

(Kamera: Petra Wiese, Schnitt Christian Kadlubietz)

Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

Auf ihren Steckenpferden ritten die Mädchen und Jungen der Superbande in den Saal. Stimmungslieder mit Joana Sadurski, flotte Sprüche der feschen Lola, alias Sabine Dorn, und viele tolle Choreografien der Tanzgruppen machten das Programm aus.

Ihr Gesangstalent stellte Joana Sadurski wieder unter Beweis und hatte Unterstützung bei der Stimmungsrunde. Foto: Petra Wiese

Eine, die in Güterglück nicht fehlen darf ist die fesche Lola. Als solche hatte Sabine Dorn ein paar flotte Sprüche und Witze in petto und machte Spielchen mit den Gästen. Foto: Petra Wiese

In die 90er Jahre versetzten die Tänzerinnen und Tänzer der gemischten Gruppe das Publikum zurück. Foto: Petra Wiese

Die jungen Damen der Gruppe Glitterflash hatten die Glaskugeln zum Tanzen beiseite gelegt. Foto: Petra Wiese

Die Dance Girls tanzten wild und hielten als Indianer Ausschau. Foto: Petra Wiese

Als Ruby & Ruby traten Ruby Naumann und Ruben Jobs zusammen auf. Nur die Rollen hatten sie dabei vertauscht. Foto: Petra Wiese

In ihren schmucken neuen Uniformen präsentierten sich die Mitglieder der große Garde des Güterglücker Karnevalsklub Gold-Grün. Foto: Petra Wiese

Nach dem Kaffeeklatsch findet diesen Sonnabend die Ordens-und Kostümsitzung statt, für die es noch Karten gibt. Der Sandmannball am 22. Februar 2025 ist jedoch ausverkauft.