Schwerlasttransport Mit Video: XXL-Transport an der Elbe: Ein 320-Tonnen Koloss auf Fährreise

In einem beeindruckenden Schwerlasttransport wurde ein 320-Tonnen-Transformator an der Elbe bei Steutz verladen. Der Transport, der mehrere Verkehrsträger umfasst, stellt eine logistische Herausforderung dar und zieht viele Schaulustige an.