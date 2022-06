Hilfsbereitschaft Spendenaktion: Feuerwehr und Stadt Zerbst sammeln für die Ukraine

Seit gerade einmal 24 Stunden sammeln die Zerbster für die Opfer des Krieges in der Ukraine. Trotzdem ist die Hilfsbereitschaft schon jetzt groß. Was kann gespendet werden und was passiert im Anschluss mit den Hilfsgütern?