Er ist aktueller Bartender des Jahres und mehrfacher Deutscher Meister. Am Sonntag, 8. Oktober 2023, kommt der Wittenberger Martin Kramer nach Nedlitz. Was macht er dort?

Martin Kramer betreibt seit neun Jahren eine Bar in Wittenberg.

Nedlitz - Prominenter Besuch hat sich für den 8. Oktober 2023 in der Waldgaststätte Eckernkamp angekündigt. Zweimal ist Martin Kramer zum Deutschen Cocktailmeister gekürt worden, ist Bartender des Jahres 2023. Was sind die Geheimnisse hinter einem erfolgreichen Cocktail und was hat er für seinen Besuch geplant?