Gödnitz/Walternienburg/Güterglück. - Sein Versprechen, dass die Stadtverwaltung in den Ratssitzungen der vom Windpark „Packendorfer Teich“ – zwischen Güterglück und Walternienburg – betroffenen Ortschaften, die zum Projekt vorliegenden Informationen teilt, hat der Zerbster Bürgermeister Andreas Dittmann in den vergangenen Tagen eingelöst. In Gödnitz war das Bürgerinteresse groß, in Walternienburg kaum vorhanden und in Güterglück überwältigend. In Gehrden ist erst am 25. März die Sitzung.

