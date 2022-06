Stündlicher Kanonendonner bei Dobritz: Schützenverein feiert 30-jähriges Jubiläum und lädt zum Wettbewerb am Gewehr ein

Dobritz - Donnergrollen hallte am Wochenende pünktlich zur vollen Stunde über die weiten Flächen rund um Dobritz. Die kleinen und größeren Kanonen schossen dann ihr Pulver aus den Rohren. Zum Schützenfest hatten die Mitglieder des Schützenvereins Dobritz den Bundeswettbewerb in Kanonenschießen in ihren kleinen Ort geholt. Nur noch wenige Vereine, sagt Vereinsvorsitzender Elard Schmidt, haben die Möglichkeiten dazu. Mit den Nachbauten der historischen Kanonentechnik aus vergangenen Jahrhunderten gilt es, Zielscheiben in 100 und 200 Meter Entfernung möglichst in der Mitte zu treffen. Wie gut das den einzelnen Kanonieren gelang, zeigten sie stolz auf den Scheiben vor ihren Zelten.