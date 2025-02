Die Konsumgenossenschaft Burg-Genthin-Zerbst hat es geschafft. Ihre drei Supermärkte im Stadtgebiet sind umgebaut und modernisiert, der letzte wurde am 27. Februar in der Zerbster Kastanienallee wiedereröffnet. Wie viel Geld ist in den Markt geflossen und was sagen die Kunden?

Zerbst - Die Kunden staunten am Morgen des 27. Februar nicht schlecht, als sich Punkt 7 Uhr die Türen zum neuen „nah & gut“-Markt in der Kastanienallee geöffnet haben. „Den Markt erkennt man ja gar nicht wieder. Es ist megaschön und modern geworden und was ich auf den ersten Blick so sehe, ist das Sortiment auch viel größer und breiter als noch vor zwei Wochen“, freut sich Andrea Klitsch. Sie wohnt in der Lepser Straße und ist Stammkundin, wie sie berichtet. „Ich war sehr gespannt und es ist viel schöner, als ich gedacht habe“, staunt sie.