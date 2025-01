Top 10 der meistgeklickten Online-Beiträge aus der Region: Was bewegte die Menschen aus Zerbst in 2024? Das lässt sich anhand der Aufrufe nachvollziehen.

Zerbst - Was interessiert die Volksstimme-Leser aus Zerbst und dem Umland eigentlich am meisten? Bei der klassischen Papier-Zeitung, die regelmäßig zugestellt wird, lässt sich das schwer nachvollziehen. Online hingegen, kann auf den Klick genau angezeigt werden, was am meisten Interesse hervorrief – also zumindest bei den Lesern im Internet. Es folgen die zehn am häufigsten aufgerufenen Beiträge vom Jahr 2024 aus der Region.