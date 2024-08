Die Fangschrecken, die auch Gottesanbeterinnen genannt werden, breiten sich immer mehr aus. Jetzt wurde auch eine in Zerbst gesichtet.

Gottesanbeterin auch in Zerbst gesichtet

In Zerbst tauchte diese Gottesanbeterin auf.

Zerbst - Manch einer gruselt sich vor ihnen, dabei sind sie völlig harmlos, können weder stechen noch sind sie giftig. Die Rede ist von der Gottesanbeterin. Die eindrucksvollen Insekten, die zu den Fangschrecken gehören, breiten sich zunehmend in Sachsen-Anhalt aus. Auch in Zerbst und Umgebung tauchten die Tiere jetzt an verschiedenen Orten auf. Die abgebildete Gottesanbeterin hielt die Zerbsterin Barbara Ifferth fest, als sie das Insekt abends im Garten entdeckte.