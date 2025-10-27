Unweit von Zerbst wurden bei zwei toten Kranichen die Vogelgrippe nachgewiesen. Was Geflügelhalter und -züchter jetzt beachten sollten.

Tote Kraniche nahe Zerbst: Vogelgrippe hat die Region erreicht - und es gibt weitere Verdachtsfälle

DieGeflügelpest hat jetzt auch die Zerbster Region erreicht.

Zerbst/Bone - Nachdem am Stausee Kelbra bereits hunderte von Kranichen an der Geflügelpest gestorben sind, hat der Virus inzwischen auch die Zerbster Region erreicht. Nur, was bedeutet das jetzt für die Halter von Hühnern, Enten oder Gänsen?