Was sich trotz eines Millionendefizits 2024 noch im Landkreis Anhalt-Bitterfeld und damit auch in der Zerbster Region realisieren lässt.

Totsparen geht nicht - so will der Landkreis Anhalt-Bitterfeld den Finanzplan für 2024 stemmen

Bereits 2023 wurde mit der grundhaften Sanierung der Zerbster Friedensallee begonnen. Auch aktuell laufen die Arbeiten an der Straße, deren Fertigstellung am Anhalt-Bitterfelder Kreishaushalt hängt.

Zerbst/Köthen (mz/vs). - Achtstellig ist die Zahl vorm Minus, dennoch sollen die Bagger rollen. Auch in Zerbst und Umgebung will der Landkreis Anhalt-Bitterfeld in diesem Jahr einige Straßenbaumaßnahmen realisieren – vorausgesetzt, es gibt keine Einwände gegen den angedachten Etat für 2024.

Die Frist war mit dem 31. Januar2024 eigentlich schon durch. Deshalb gingen die Papiere zum Haushaltskonsolidierungskonzept und der Haushaltsplan bereits vor der jetzt erfolgten Abstimmung im Kreis- und Finanzausschuss beziehungsweise der noch bevorstehenden im Kreistag an das Landesverwaltungsamt. Was die Behörde nun bewerten muss, ist nichts Positives, aber zumindest der gute Wille ist erkennbar.

Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat Rücklagen fast aufgebraucht

Anhalt-Bitterfeld hat ein Defizit von 15,8 Millionen Euro in seinem Haushalt für 2024, welches nur aus vorhandenen Rücklagen aus Vorjahren gestopft werden kann. Doch damit ist bald Schluss. Der Topf, der im Jahr 2021 noch 61 Millionen Euro enthalten hat, ist bis auf 24,4 Millionen Euro geleert. Noch ein Jahr ist ein Defizit in ähnlicher Größenordnung wie 2024 zu kaschieren, dann ist der Restbetrag im einstelligen Millionenbereich und somit nicht mehr sehr hilfreich. Bereits für das Jahr 2026 plant der Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit einem Fehlbetrag bei den Rücklagen von knapp acht Millionen Euro. Trotzdem empfahl der Kreis- und Finanzausschuss dem Kreistag, auf der Sitzung am 15. Februar den Haushalt und das Konsolidierungskonzept zu beschließen.

„Welche Möglichkeiten haben wir denn überhaupt noch für Einsparungen. Bis 2027 sind alle Reserven aufgebraucht. Was wird dann?“, fragte CDU-Fraktionschef Marcel Urban. Fakt ist, dass sich die Landkreise sowohl vom Land als auch vom Bund nicht ausreichend finanziert sehen, während Aufgaben von dort seit einiger Zeit permanent nach unten verschoben werden.

Damit wollen sich sowohl Städtebund als auch Landkreistag künftig nicht mehr einverstanden erklären. „Wir streben beim Finanzausgleich Änderungen an. Es wird auch geprüft, ob möglicherweise eine Klage gegen das Land erfolgreich sein kann“, sagte Landrat Andy Grabner (CDU).

Freiwillige Leistungen sind kaum noch zu kürzen

„Totsparen geht nicht. Wir haben sogar schon unsere freiwilligen Leistungen auf 1,8 Prozent heruntergefahren. Andere liegen da noch bei fünf bis sechs Prozent. Hinzu kommt das Problem der baulichen Substanz und der technischen Ausstattung bei unseren Schulen. Die Fachkabinette sind zum Teil 30 Jahre alt und müssen dringend ausgetauscht werden. Der Kostenfaktor liegt derzeit bei 60.000 bis 80.000 Euro pro Kabinett“, erklärte der Landrat.

Der Haushalt 2024 sieht im Ergebnisplan Erträge von 368,2 Millionen Euro vor. Denen stehen Ausgaben in Höhe von 384 Millionen gegenüber. Daraus ergibt sich die auszugleichende Fehlsumme von 15,8 Millionen Euro.

Die Kreisumlage, sprich jener Betrag, den die Kommunen an den Landkreis jährlich zahlen müssen, ist bei 40,5 Prozent geblieben. Trotzdem erhöhen sich die Einnahmen des Landkreises um 6,2 Millionen Euro, weil die Bemessungsgrundlage im Vergleich zu 2023 gestiegen ist.

Positiv wird die Ertragslage auch dadurch beeinflusst, dass sich die Schlüsselzuweisungen um 9,4 Millionen Euro erhöht haben und der Bund 5,3 Millionen Euro mehr Bürgergeld an das Jobcenter zahlt. „Ich hoffe, wir kommen mit einem blauen Auge davon“, konstatierte Grabner. „Als wir im letzten Mai mit den Planungen begonnen haben, lagen wir bei einem Defizit von 40 Millionen. Das konnten wir im Laufe der Zeit halbieren. Und dann haben wir es mit sehr viel Akribie auf knapp 15,8 Millionen Euro gesenkt. Mit der Beibehaltung der Kreisumlage von 40,5 Prozent bleiben sowohl Kommunen als auch Landkreis am Leben.“

Zerbster Ortsdurchfahrten sollen saniert werden

Was die Bautätigkeit anbetrifft, liegen die Schwerpunkte im Hochbau bei der Errichtung einer neuen Rettungsleitstelle in Bitterfeld-Wolfen, der Fertigstellung des Neubaus der Turnhalle Sekundarschule „Völkerfreundschaft“ Köthen und im Digitalpakt Schulen.

„Beim Tiefbau werden wir 2024 vor allem die Ortsdurchfahrten angehen“, sagt Landrat Andy Grabner. In Zerbst sollen die Ortslage Trebnitz und ein Teilstück der K 1233 bei Güterglück in Angriff genommen werden, während der grundhafte Ausbau der Friedensallee in Zerbst fortgesetzt wird. Zudem sind Gelder eingestellt für die Planung der künftigen Sanierung der Marcellstraße.

Im Altkreis Köthen sind das die Orte Glauzig, Sibbesdorf und Kleinpaschleben. Im Altkreis Bitterfeld geht es um die Goethestraße in Brehna, die Kreisstraße Rieda - Kütten, die Greppiner Straße in Sandersdorf und die Ortsdurchfahrt Priorau.