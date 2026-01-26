Blick auf die Projektliste Trotz Finanzkrise: Landkreis Anhalt-Bitterfeld plant Millionen-Investitionen – auch Zerbst im Fokus
Anhalt-Bitterfeld plant 2026 trotz knapper Kasse wichtige Investitionen. In der Zerbster Region stehen Straßen, Schulen und das Krankenhaus im Fokus.
26.01.2026, 10:20
Zerbst - Die Finanzlage des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ist mehr als angespannt. Dennoch soll auch in diesem Jahr investiert werden. Insgesamt 28 Millionen Euro sieht der Haushaltsplanentwurf für 2026 vor. Von der Summe soll auch Zerbst profitieren.