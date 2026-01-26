Anhalt-Bitterfeld plant 2026 trotz knapper Kasse wichtige Investitionen. In der Zerbster Region stehen Straßen, Schulen und das Krankenhaus im Fokus.

Die Sanierung der Kreisstraße 1782, die von der B 184 nach Töppel führt, findet sich in der Finanzplanung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für 2026.

Zerbst - Die Finanzlage des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ist mehr als angespannt. Dennoch soll auch in diesem Jahr investiert werden. Insgesamt 28 Millionen Euro sieht der Haushaltsplanentwurf für 2026 vor. Von der Summe soll auch Zerbst profitieren.