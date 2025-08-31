Gemeinsam mit einem Leipziger Partner wollten die Zerbster Schraubenwerke Solarparks beidseitig der B 187a errichten. Die Pläne durchkreuzte der Stadtrat jetzt.

Hinsichtlich der Errichtung von Freiflächensolaranlagen gehen die Meinungen in Zerbst auseinander. Ein größeres Projekt lehnte der Stadtrat jetzt ab.

Zerbst - Da halfen alle Argumente nichts - das Solarprojekt der Zerbster Schraubenwerke fand im Stadtrat keine Mehrheit. Und das, obwohl die beplanten Flächen seitens der Stadt als Ackerflächen ausgewiesen sind, auf denen die Errichtung von Photovoltaikanlagen möglich ist.