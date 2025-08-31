weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Widerstand gegen Photovoltaik: Unerwartete Entscheidung: Stadtrat lehnt Solarprojekt der Zerbster Schraubenwerke ab

Gemeinsam mit einem Leipziger Partner wollten die Zerbster Schraubenwerke Solarparks beidseitig der B 187a errichten. Die Pläne durchkreuzte der Stadtrat jetzt.

Von Daniela Apel 31.08.2025, 06:15
Hinsichtlich der Errichtung von Freiflächensolaranlagen gehen die Meinungen in Zerbst auseinander. Ein größeres Projekt lehnte der Stadtrat jetzt ab.
Hinsichtlich der Errichtung von Freiflächensolaranlagen gehen die Meinungen in Zerbst auseinander. Ein größeres Projekt lehnte der Stadtrat jetzt ab. Foto: Daniela Apel

Zerbst - Da halfen alle Argumente nichts - das Solarprojekt der Zerbster Schraubenwerke fand im Stadtrat keine Mehrheit. Und das, obwohl die beplanten Flächen seitens der Stadt als Ackerflächen ausgewiesen sind, auf denen die Errichtung von Photovoltaikanlagen möglich ist.