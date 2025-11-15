Ein 45-jähriger Mann musste sich vor Gericht verantworten. Ihm wurde vorgeworfen, seine damalige Partnerin vergewaltigt und später eine gemeinsame Freundin sexuell belästigt zu haben. Schnell kamen Zweifel auf.

Vor dem Amtsgericht Zerbst musste sich ein Mann wegen der Vorwürfe der Vergewaltigung und der sexuellen Belästigung verantworten.

Zerbst - Über ein Beziehungsdrama wurde am Dienstag vor dem Amtsgericht Zerbst verhandelt. Dem angeklagten Mann wurden zwei Taten zur Last gelegt. Zum einen die Vergewaltigung seiner damaligen Partnerin und die sexuelle Belästigung einer gemeinsamen Freundin. Vor Gericht kamen jedoch schnell Zweifel an der Belastbarkeit der Aussagen auf.