In der Deetzer Gaststätte „Zur Sonne“ lockte die Oldieparty regelmäßig ihre Fans an. Nun mussten sich diese von ihrem langjährigen Gastgeber für immer verabschieden.

Deetz/Zerbst - Die Oldieparty in Deetz war legendär. Nun ist allerdings die beliebte Tanzveranstaltung in der „Sonne“ Vergangenheit. Denn ihr Erfinder Gastwirt Volkhard Mewitz – von allen nur „Volki“ genannt – verstarb am 8. Mai 2024 kurz vor seinem 72. Geburtstag an einem Gehirntumor. Seine letzten Wochen verbrachte er im Zerbster Anhalt-Hospiz.