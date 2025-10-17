Am 6. Dezember gastiert die Band Saxlust erstmals mit einem Adventskonzert in Zerbst - was das Publikum erwartet.

Zerbst - Im Alltag sind sie IT-Spezialist, Hufschmied oder Lehrerin, Rentner oder Student - auf der Bühne jedoch verschmelzen sie zu Saxlust, einer Band, deren Mitglieder eines eint: die Leidenschaft fürs Saxophon. Und die leben sie mit ihrer Musik aus - live, temperamentvoll und mitreißend. Davon kann sich jeder am Nikolaustag überzeugen, wenn sie zu „Swinging Christmas“ in die Zerbster Stadthalle einladen.

Dabei sind Saxlust in Zerbst keine Unbekannten - zum Neujahrsempfang und auf der Gewerbefachausstellung tritt die Band regelmäßig auf und begeistert mit ihrem schwungvollen Repertoire. Am 6. Dezember erwartet das Publikum ein unterhaltsames Adventskonzert mit Swing, Rock, Pop und den schönsten Weihnachtstiteln - von „Süßer die Glocken“ über „Feliz Navidad“ bis hin zu „Ave Maria“, und das in eigenen, frischen Arrangements mit Tanz- und Gesangseinlagen.

Karten für das Adventskonzert von Saxlust in Zerbst sind bereits erhältlich

Einfach ansteckend, voller Spiel- und Lebensfreude - das zeichnet Saxlust aus. 2013 gründete Franz Kadell - Buchautor, Journalist und Musiker - die Band, die sich aktuell aus 15 Saxonphonspielerinnen und - spielern sowie zwei Drummern aus dem Raum Magdeburg und Halle zusammensetzt. Es sind Amateure und Profis, die auf Privatfeiern, Firmenfesten sowie Veranstaltungen aller Art spielen und eben auch eigene Konzerte geben.

Stets im Mittelpunkt ist die „Kanne“, wie das Saxophon vor allem von Musikern selbst liebevoll genannt wird. Vom Tenor- über das Alt- bis zum Baritonsaxophon reicht die Spannbreite der Holzblasinstrumente, zu denen das Saxophon gehört. Denn der Ton wird durch ein schwingendes Rohrblatt erzeugt wie bei der Klarinette, mit der Bandleader Franz Kadell mit neun Jahren anfing. Dann kam das Saxophon dazu. Beide Instrumente begleiten ihn bis heute. Und beide wird er nach Zerbst mitbringen.

Das Adventskonzert beginnt um 15 Uhr im Katharina-Saal der Stadthalle, Einlass ist bereits ab 14 Uhr. Karten für „Swinging Christmas“ sind im Vorverkauf in der Zerbster Tourist-Information auf der Schloßfreiheit (Telefon: 03923/754-225) erhältlich.