Die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck gestaltet zum 19. Mal ein Benefizkonzert für den Erhalt des Zerbster Schlosses.

Von der Moldau nach Zerbst: Smetana, Dvořák und Mozart erklingen in barocker Kulisse

Dirk Herrmann (Förderverein Schloss Zerbst) und Dirigent Jan Michael Horstmann (r.) werben für das Konzert der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schönebeck zu Gunsten des Zerbster Schlosses.

Zerbst - Nach Böhmen entführt die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck mit ihrer diesjährigen Serenade zu Gunsten des Fördervereins Schloss Zerbst. Nach zuletzt erfolgten Abstechern nach England, Spanien und Frankreich geht die musikalische Reise nun an die Ufer der Moldau. Ebenso schwungvoll wie verträumt verspricht das Konzert zu werden, zu dem am 11. Oktober in die Zerbster Stadthalle eingeladen wird.