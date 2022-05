Bildung Warmer Regen für Zerbster Schulen - 2,46 Millionen Euro für Sanierungen

Rund 116 Millionen Euro sollen in Sachsen-Anhalts Schulen investiert werden. Neun Millionen Euro an Fördermitteln fließen davon in den Landkreis Anhalt-Bitterfeld – rund 2,46 Millionen Euro in die Schulen der Einheitsgemeinde Zerbst.