Jonathan Hanack hat vor vier Jahren den Nedlitzer Bahnhof gekauft. Vor ihm hatte bereits ein privater Eigentümer mit der Sanierung des Gebäudes begonnen. Das will er in den kommenden Jahren fortsetzen.

Nedlitz - Am 15. Mai 1879 wurde die Personenbeförderung am Bahnhof in Nedlitz aufgenommen. Mehr als 144 Jahre später dient das ehemalige Bahnhofsgebäude anderen Zwecken.

Jonathan Hanack hat den Bahnhof vor vier Jahren erworben. Der damalige Besitzer war überraschend verstorben und hatte bereits angefangen das Haus zu sanieren, weiß er noch. Der Berliner war auf der Suche nach einem ungewöhnlichen Gebäude in der weiteren Umgebung von Berlin. Zur Auswahl habe noch ein altes Schloss gestanden, erinnert er sich noch.

„2019 habe ich den Bahnhof gekauft“, sagt er. Seit der Zeit arbeitet der Unternehmer weiter an einem Ausbau des alten Gebäudes.

Bahnhof im Fläming-Dorf Nedlitz vor über 140 Jahren gebaut

Als der Bahnhof vor mehr als 140 Jahren in Betrieb ging, sei der Kaiser sogar kurz in Nedlitz gewesen, erzählen sich die Menschen in dem kleinen Ort noch immer. Das weiß auch Jonathan Hanack.

Neben dem Funktionsgebäude gibt es einen großen Saal. Hier liegt noch das Originalparkett auf dem Boden. „Mit der Sanierung lasse ich mir Zeit“, sagt er. Den alten Klinkerbau zu ertüchtigen ist nicht nur aufwendig, sondern koste auch sehr viel Geld, weiß er. Den Saal werde er vorerst nicht umbauen, sondern vor allem in den warmen Monaten nutzen, erzählt er weiter. Schade sei, dass vor Jahren viele Fensterscheiben des Bahnhofes eingeworfen wurden, meint er.

Traumhaus für einen Berliner

Das Gebäude sei dennoch solide gebaut und könne gut als Wohnhaus in der Zukunft genutzt werden, meint der Unternehmer. „Die Nachbarn haben mich auch gut angenommen“, freut er sich. Auch die Verkehrsanbindung des Gebäudes ist super. So gibt es gleich zwei Zufahrtsstraßen und einen Wendehammer direkt vor der Tür und eine Bushaltestelle, einst mit öffentlichen Geldern ausgebaut, als Schnittstelle zwischen Bus und Bahn gedacht. Nur der Fußweg vor dem Bahnhofsgebäude ist groß und breit. Den muss Jonathan Hanack regelmäßig sauber halten.

Auf der Suche ist er zudem nach Bauunterlagen des Gebäudes. „Ich weiß, dass es diesen Bahnhof mehrfach gibt“, erzählt er. Im nahen Wiesenburg sei das Haus schon einmal gebaut worden wie auch an anderer Stelle. „Nur den Saal haben sie immer mal wieder an die andere Seite gebaut“, schildert er. Der Balkon auf der Bahnsteigseite sei später nachgerüstet worden.

Auch das ist kein Einzelfall für Nedlitz, sondern wurde an mehreren Bahnhöfen so gemacht. Zu dem Bahnhofsgebäude gehört zudem noch ein Stückchen Land. Dort wo früher die beiden Gleise verliefen, befindet sich heute nur noch der Schotter und die Reste der Bahnsteige.

Wie die Bahnstrecke Berlin-Barby entstand

Im Frühjahr 1875 beginnt der Bau einer neuen Eisenbahnlinie von Berlin bis an die Elbe. Am 15. April 1879 wird der Güterverkehr auf der Strecke eröffnet.

Am 15. Mai 1879 beginnt die Personenbeförderung auf der Strecke zwischen Berlin und Barby. 1993 wird die Strecke elektrifiziert. Der ICE fährt hier lang, weil die Hauptstrecke Magdeburg-Berlin ausgebaut wird. Allerdings nehmen die Zahlen der beförderten Passagiere stetig ab.

Eine Bushaltestelle direkt vor der Tür gibt es am Bahnhof Nedlitz aus der Geschichte heraus. Thomas Höfs

Am 13. Dezember 2003 fährt die letzte Regionalbahn zwischen Bad Belzig und Magdeburg. Ein Jahr später wird der Betrieb auf der Strecke zwischen Wiesenburg und Barby über Güterglück dauerhaft eingestellt. Mit der Einstellung wird die Bahnstrecke später aufgegeben und verkauft.

Warum aus der Bahnstrecke ein Radweg werden sollte

Ursprünglich hatte ein Unternehmen aus Sachsen die alte Strecke übernommen. Ziel war es damals, aus der Bahnlinie einen Radweg zu machen, der Berlin mit der Elbe verbindet.

„Das wäre eine tolle Sache geworden“, ist sich Jonathan Hanack sicher. Die ganze Region hätte davon profitiert, wenn es einen neuen Radweg auf der alten Bahnstrecke gegeben hätte, meint er. Deshalb bedauert er auch, dass die Pläne gescheitert sind, weil die Bahn die alte Strecke ab Landesgrenze Brandenburg nicht mehr veräußert hat, obwohl die Trasse ebenso längst stillgelegt ist.

Touristisch hätte dies in der Region sicherlich Impulse gebracht und die lokale Wirtschaft beflügelt, ist er überzeugt. Mit der Idee steht er nicht allein. Auch Ortsbürgermeister Mario Buge hat in der Vergangenheit immer wieder bedauert, dass der Radweg auf der ehemaligen Bahntrasse nicht kommt. Dafür freut er sich, dass der Bahnhof bewohnt ist.