Was es für die Kleingärten in Zerbst bedeutet, dass sie unter das Bundesnaturschutzgesetz fallen

Zerbst - Häufig sind sie als spießig verrufen, in Coronazeiten haben sie dem Landesverband der Gartenfreunde zufolge dennoch an Beliebtheit dazugewonnen – die Schrebergärten. Insgesamt fast 90.000 Kleingärten gibt es in Sachsen-Anhalt. Seit dem 1. März sind die Pflanzstätten nun in das Bundesnaturschutzgesetz aufgenommen worden, was einige Neuerungen mit sich bringt.