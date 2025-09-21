Die Volksstimme hat die KI gefragt, wie es in der Zukunft um Zerbst in Sachen Fremdenverkehr bestellt ist. Die Antwort: Infrastrukturprojekte sind eine Wertsteigerung für die Kommune und die Tourismusbranche.

Was sagt ChatGPT zur Zukunft von Zerbst: Welche Rolle spielt der Tourismus in den nächsten Jahren?

Auch ChatGPT hat den künftigen Zerbster Lesebahnhof bei der Entwicklung des Tourismus im Visier.

Zerbst - Macht der Mensch sich selbst überflüssig? Wir haben künstliche Intelligenzen (KI) erschaffen, die mitunter (fast) ebenso klug oder klüger sind, und genauso richtige Antworten geben können wie echte Menschen. Der Chatbot ChatGPT ist so eine KI. Der Chatbot lernt und beantwortet jede Frage.