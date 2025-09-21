Elbauenkönigin in Genthin

Beim Elbeauenfest in Parey wurde sie im vergangenen Jahr feierlich gekrönt. Nun ist Alexandra die Erste (zweite von rechts) bereits seit einem Jahr Elbauenkönigin und auch in diesem jahr wieder beim Kartoffelfest zu Gast gewesen. Das Amt erfüllt sie mit großer Freude und Hingabe. Besonders wichtig sei, so berichtet sie, wie man sich bei offiziellen Anlässen präsentiert - vom richtigen Auftreten auf der Bühne und für Fotos. Ihre Amtszeit ist auf zwei Jahre angelegt, doch Alexandra kann sich gut vorstellen, noch länger im Ehrenamt aktiv zu bleiben. Ihr nächster Termin führt sie nach Staßfurt – eine Premiere für die Elbauenkönigin, die dort zum ersten Mal auftritt und der Veranstaltung mit gespannter Vorfreude entgegensieht.