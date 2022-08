Weihnachten mit Gaby Albrecht: Was die Besucher am 1. Advent in der Zerbster Stadthalle erwartet

Weihnachten mit Gaby Albrecht in der Zerbster Stadthalle.

Zerbst - Gerade erst haben wir die große Show zum Seniorennachmittag anlässlich des Zerbster Heimatfestes mit Schlagerstar Patrick Lindner und den Tänzerinnen von O’Blue hinter uns gelassen, da kommt Eckhard Straube schon mit dem nächsten großen Coup um die Ecke. Wie der Organisator der Volksstimme bereits verraten hat, bereitet er derzeit die traditionelle Adventsshow vor, die am 27. November ebenfalls in der Stadthalle stattfinden wird. „Nach den doch guten Erfahrungen der Seniorenveranstaltung zum Heimatfest werden wir am 1. Advent die traditionelle Weihnachtsveranstaltung mit der Stadt Zerbst durchführen“, sagt Straube.