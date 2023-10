Weihnachtsmarkt: Die „Lütte“ Angelika Mann, Charlotte Heinke, Nini Stadlmann und Heike Jonca kommen nach Zerbst

In knapp sechs Wochen ist es so weit – der Zerbster Weihnachtsmarkt öffnet wieder seine Tore. Doch was erwartet die Besucher, insbesondere an Highlights in St. Bartholomäi?