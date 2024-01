Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zerbst. - Fast jeder dritte Zerbster ist älter als 65 – ein Trend, der sich künftig aufgrund der demografischen Entwicklung eher noch verstärkt. Das Angebot für Senioren in der Stadt ist dennoch überschaubar. Nun gibt es einen neuen Treffpunkt für die ältere Generation: die Tagespflege Katharina. Am 10. Januar fand die offizielle Eröffnung der Räumlichkeiten in der Wolfsbrücke 4 statt, in jenem Flachbau, in dem lange Zeit das Arbeitsamt untergebracht war.