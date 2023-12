Glühwein, Musik und Stolle ist nicht das einzige, was Besucher auf den Weihnachtsmärkten der Zerbster Region am 2. Adventswochenende erwartet. Was genau geboten wird, ist hier zu erfahren.

Welche Weihnachtsmärkte am 2. Adventswochenende in Zerbst und Umgebung geöffnet haben und was die Besucher erwartet

Zerbst/Steutz/Bärenthoren/Gommern/Möckern - Am zweiten Adventswochenende öffnen in Zerbst und Umgebung wieder verschiedene Weihnachtsmärkte und jeder wartet mit individuellen Höhepunkten auf.

Der Steutzer Weihnachtsmarkt findet am 10. Dezember an der St.-Marien-Kirche mitten im Dorf statt. Los geht es um 14 Uhr in der Kirche mit dem Steutzer Kirchenchor und der Mandolinengruppe. Auch der neu zusammengefundene Männerchor wird sich erstmalig präsentieren. Um 15 Uhr sind dann die Schüler der Steutzer Grundschule an der Elbaue auf dem Weihnachtsmarkt mit Liedern, Tänzen und Gedichten zu erleben.

Auf dem Steutzer Weihnachtsmarkt gibt es ein Märchenspiel. Foto: Petra Wiese

Anschließend gibt es ein Weihnachtsmärchen der Märchengruppe aus Freiwilligen, die Spaß daran haben, den Kindern und Erwachsenen mit ihrem Spiel eine Freude zu bereiten. Drei Jahre lang war durch Corona nicht gespielt worden. Seit September haben nun diesmal 13 Männer und Frauen fleißig geprobt und auch tolle Kulissen für ihre Interpretation von „Schneewittchen“ angefertigt. Natürlich wird auch der Weihnachtsmann wieder auf dem Steutzer Kirchhof erwartet, der sicher einen großen Sack dabei hat, um die artigen Kinder zu bescheren. Auf dem Gelände an der Kirche sind zudem verschiedene Stände mit ihren Angeboten zu finden und für das leibliche Wohl wird im Lichterglanz gesorgt sein.

Im Dauerwald von Bärenthoren soll es am 10. Dezember ebenfalls weihnachtlich zugehen. Die Projektgruppe Waldaufforstung des Studiengangs Onlinekommunikation und die Stiftung Dauerwald Bärenthoren laden zu Weihnachtsmarkt und Spendenaktion ein. In der Zeit von 14 bis 19 Uhr werden Besucher im idyllischen Bärenthoren, Forststraße 23, erwartet.

Glühwein, Grillgut und Holzschnitzerei wird es geben. Gemeinsam soll die Weihnachtszeit eingeläutet und dabei auf das wichtige Thema Wald und Klimaschutz aufmerksam gemacht werden. Eine Spendenaktion soll eine Aufforstung eines Waldstückes in Bornum im Naturpark Fläming ermöglichen. Das Waldstück wurde durch Kyrill und den Borken-käfer zerstört und es soll ein klimaresistenter Mischwald von 1.300 Quadratmetern entstehen. Der Wald soll im Herbst 2024 gepflanzt werden.

Mit vielen Angeboten bis weit in die Abende hinein lädt der Zerbster Weihnachtsmarkt am 2. Advent in die Kirche St. Bartholomäi und auf die Schloßfreiheit ein. Geöffnet ist immer von 15 bis 21 Uhr geöffnet. Jeweils Freitag bis Sonntag findet ab 16 Uhr eine Weihnachtsmannsprechstunde für Groß und Klein statt. Die offizielle Eröffnung erfolgt bereits am 8. Dezember um 17 Uhr.

Auch beim diesjährigen Zerbster Weihnachtsmarkt gibt es wieder ein Baumkuchen-Schaubacken. Foto: Thomas Kirchner

Der 9. Dezember startet in Zerbst ab 15 Uhr mit Ballonmodellage mit Mr. Clowni aus Wolfsburg. Ab 16 Uhr ist Schneeballschlacht für Kids angesagt. Das Mitteldeutsche Theater Dessau präsentiert um 15 Uhr „Höchste Zeit“ - ein Musical mit Heike Jonca, Nini Stadlmann, Charlotte Heinke und Angelika Mann live auf der Bühne mit Ticketverkauf. Martin Zimmermann ist ab 16 Uhr zu erleben.

Am 10. Dezember gibt es um 15 Uhr ein Schaubacken von Mitgliedern der Konditoren-Innung Dessau/Zerbst, die Baumkuchen am offenen Feuer backen. Die Samba-Band El Ab Surdo aus Zerbst sorgt ab 16 Uhr für Stimmung. Höhepunkt und Abschluss des ersten Adventswochenendes ist ab 18 Uhr der Auftritt von The Artcores and Friends. Bis gegen 21 Uhr wird das Konzert dauern.

Ohne große Bühne geht in Gommern gar nichts. So auch nicht beim Weihnachtsmarkt, der am 9. Dezember um 15 Uhr und am 10. Dezember um 14 Uhr seine Pforten öffnet. Auf dem Platz des Friedens – direkt vor dem Rathaus – warten daher nicht nur zahlreiche Buden und Stände auf Gäste, auch eine Bühne für viel Unterhaltung und Showprogramm steht bereit. Am Sonnabend werden Gommerns Gurkenkönigin Caterina I. und Bürgermeister Jens Hünerbein den Markt eröffnen, ehe es direkt im Anschluss mit munterer Blasmusik weiter geht. Ab 17.15 Uhr gibt es wieder die spaßig-traditionelle Versteigerung von Fundfahrrädern, ehe dann um 18 Uhr „Rick on Fire“ den Besuchern des Marktes mit einer Feuershow einheizt.

Ab 19 Uhr werden Francesca Donato und Daniel Heine als Duo „Smoke'n Harmony“ auf der Bühne stehen und das Publikum mit Livemusik verwöhnen. An beiden Tagen gibt es Auftritte von Kita-Kindern, ein Spiel- und Bastelzelt und auch eine richtige Kindereisenbahn für die jüngsten Besucher. Sonntag um 17 Uhr ist wieder Feuershow.

Glühwein unter Palmen und mit Südseeklängen? So etwas gibt es in Möckern-Lühe freilich nicht. Aber wer schon immer mal einen Weihnachtsmarkt auf einer Insel besuchen möchte, sollte am 8. Dezember in dem beschaulichen Ortsteil vorbeischauen, in dem der Weihnachtsmarkt von Möckern stattfindet. Denn in Lühe heißt der Dorfplatz vor der Kirche nicht Dorfplatz, sondern tatsächlich „Insel“.

Weihnachtsmarkt in Möckern-Lühe Foto: Stephen Zechendorf

Im Lichterglanz des Weihnachtsbaumes erwartet die Besucher eine „außergewöhnliche Mischung aus Weihnachtszauber, Musik und vielen kulinarischen Leckerbissen“, so verspricht es der veranstaltende Ortschaftsrat. Eröffnet wird der Budenzauber um 15 Uhr. Zum Auftakt führt die Kindertagesstätte „Birkenhain“ ein kleines Programm auf, im Anschluss übernimmt der Weihnachtsmann die musikalische Umrahmung. Längst Tradition ist es in Möckern-Lühe, dass die hier heimische Bäckerei Brademann für den Markt eine mehrere Meter lange Stolle zubereitet. Angeschnitten werden soll sie um 18 Uhr. Wer dem vorweihnachtlichen Trubel kurz entkommen möchte, kann der benachbarten Sankt-Ulrich-Kirche einen Besuch abstatten.