Anhalter Fleischwaren bin Zerbst beteiligt sich an großangelegter DKMS-Typisierungsaktion. Wie viele Hundert Menschen bei der Aktion der Unternehmensgruppe „zur Mühlen“ mitmachten.

Hier ein Blick in die Produktion der Anhalter Fleischwaren, den die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft "Rasende Reporter" des Zerbster Francisceums erhielten. Hat hier irgendwas mit Stäbchen zu tun?

Zerbst - Was haben die Anhalter Fleischwaren in Zerbst mit Stäbchen zu tun? Ganz einfach: Das Unternehmen beteiligt sich an einer großen Typisierungsaktion der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS).