Vor zwei Wochen sorgte die Sprengung des Geldautomaten der Zerbst Postbank für Schlagzeilen. Wie ist der aktuelle Stand der Ermittlungen? Und was ist dran am Gerücht, dass die Filiale geschlossen bleibt?

Zerbst - Ein lauter Knall mitten in der Nacht ließ manchen aufschrecken. Quelle des ohrenbetäubenden Geräuschs war eine Explosion in der Zerbster Postbank. Am 29. September kurz nach 2 Uhr sprengten Unbekannte den Geldautomaten im Vorraum der Filiale in die Luft. Die Glassplitter der geborstenen Fenster flogen bis weit auf die Fahrbahn der Fritz-Brandt-Straße, die wenig später durch rot-weißes Flatterband abgesperrt war. Neben der Polizei rückten Spezialkräfte des Landeskriminalamts (LKA) Sachsen-Anhalt an, um Spuren am Tatort zu sichern.

Inzwischen sind zwei Wochen vergangen. Viel weist nicht mehr auf die Automatensprengung hin. Einzig die mit Sperrholzplatten provisorisch verschlossenen Fenster zeugen noch vom kriminellen Geschehen im Inneren. Insbesondere der Selbstbedienungsbereich (SB-Bereich) und der Durchgang zum Kundenbereich der Filiale wurden enorm in Mitleidenschaft gezogen. „Die Glasflächen hier wurden weitgehend zerstört, auch die Technik wie beispielsweise die Datenleitungen sind betroffen“, teilte am Tag danach Oliver Rittmaier, Mediensprecher der Postbank, auf Nachfrage mit.

Nach wie vor ist die Filiale geschlossen und mittlerweile kursieren Gerüchte, dass sie zubleibt und nicht wieder geöffnet wird. Das beschäftigt nicht nur Kunden der Postbank, sondern ebenfalls der Commerzbank, HypoVereinsbank und der Deutschen Bank, zu der die Norisbank gehört. Für sie alle war der gesprengte Automat der einzige in Zerbst, an dem sie kostenlos Geld abheben konnten. Momentan bleibt für sie nur die Alternative, sich bei lokalen Einzelhändlern den gewünschten Betrag auszahlen zu zahlen – das setzt jedoch einen dortigen Einkauf voraus.

Zerbster Postbank-Kunden müssen auf Alternativen ausweichen

Was also ist dran, an dem, was in der Stadt gemunkelt wird? „Die Gerüchte kann ich so nicht bestätigen“, erklärt Oliver Rittmaier gegenüber der Volksstimme. Auch wenn er bislang leider noch keinen Termin nennen könne, wann die Filiale wieder geöffnet wird, „werden wir das tun“, stellt der Postbank-Sprecher klar. Dies gelte auch für den SB-Bereich, bemerkt er. Aktuell läuft die Behebung der entstandenen Schäden, wie Rittmaier ausführt.

So lange müssen Postbank-Kunden auf andere Filialen ausweichen. Die nächstgelegene mit Vollsortiment, SB-Bereich und Beratung rund ums Thema Geld befindet sich in der Dessauer Kavalierstraße. Wer hingegen nur Postdienstleistungen benötigt, findet Alternativen unter www.deutschepost.de/Standorte.

Lesen Sie auch:Krisengipfel zu Automatensprengern in Magdeburg - wie Polizisten und Banker kooperieren wollen

Unterdessen liegen zu den Tätern bislang keine konkreten Hinweise vor, wie Robin Schönherr, Pressesprecher der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau, auf Nachfrage informiert. Ausgegangen wurde von drei maskierten Tätern, nach denen umgehend mittels Hubschrauber und Fährtenspürhund gesucht worden war. Hinweisen zu Folge sollen sie mit Fahrrädern geflüchtet sein. Die Höhe ihrer Beute ist unklar.

Bereits neun Geldautomaten-Sprengungen dieses Jahr in Sachsen-Anhalt

Da sich im Inneren des Geldautomaten eine Farbpatrone befand, die bei der Sprengung ausgelöst wurde, könnte mindestens einer der Täter rote Farbanhaftungen an den Händen aufweisen, hieß es. Mit diesem Hinweis wurde sofort ein Zeugenaufruf gestartet. Allerdings hat sich niemand daraufhin gemeldet, wie Robin Schönherr berichtet.

Durch die Wucht der Explosion barsten die Fensterscheiben des historischen Zerbster Postgebäudes. Foto: Daniela Apel

Was in Folge der Ermittlungen inzwischen feststeht, ist, dass bei der Sprengung nicht wie ursprünglich vermutet ein Gasgemisch zum Einsatz kam. Stattdessen wurde offenbar ein Sprengstoff verwendet, so der Polizeisprecher.

Wie gefährlich Automatensprengungen sind, zeigt ein Vorfall aus Halle. Ende Oktober 2020 kam dort sogar ein Mensch ums Leben. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem 19-Jährigen um einen der Täter handelte. Diese hatten offenbar ein Gasgemisch in den Automaten eingeleitet und zur Explosion gebracht.

Dennoch scheint das nicht abzuschrecken. So verzeichnet das LKA schon jetzt so viele Sprengungen von Geldautomaten in Sachsen-Anhalt wie im gesamten vergangenen Jahr. Die letzte in Zerbst war bereits die neunte.