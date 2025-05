Der Projektzirkus Bertolini hat sein Zelt an der Dobritzer Grundschule „Vorfläming“ aufgeschlagen und lässt die Kinder zu den Stars in der Manege werden. Was die Zuschauer zur Gala-Show erwartet.

Dobritz. - Einmal in der Manege zu stehen, davon träumt so manches Kind. In Dobritz werden dieser Tage Träume wahr. Die Mädchen und Jungen der Dobritzer Grundschule „Vorfläming“ werden zu mutigen Fakiren, Akrobaten, Seiltänzern, Zauberern oder lustigen Clowns. Das ermöglicht Benjamin Hein, der mit seinem Projektzirkus unter dem Namen „Bertolinis Kids Entertainment“ Station in Dobritz macht.