Wie soll es mit den Gemeindeobjekten in Deetz weitergehen?

Deetz - Im Gebietsänderungsvertrag wurde es so festgelegt und auch im Stadtentwicklungskonzept ist es so verankert: Jede Ortschaft soll nur über ein Gemeinde-/Bürgerhaus verfügen. Nach und nach wurden in den vergangenen Jahren schon Bürgerhäuser in einigen Dörfern veräußert. Nun stehen die kommunalen Objekte in Deetz zur Debatte. Bislang wurde hier noch nichts gerüttelt, so dass die Objekte weiter in Nutzung waren und sind. Solange die Immobilien „funktionierten“, beließ man es dabei. Von einer „Zwischenlösung, einem Stillhalten“ sprach der Zerbster Bürgermeister Andreas Dittmann, der bei der jüngsten Sitzung des Deetzer Ortschaftsrates zugegen war.