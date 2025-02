Garitz. - In Polenzko wurde die Stiftung „Entschlossene Kirchen“ im September 2005 gegründet. In der Bibelkirche in Düben wurde das zehnjährige Jubiläum begangen. In diesem Jahr sind es 20 Jahre des Bestehens. „Das Jubiläum wird gefeiert“, kündigte die Stiftungsvorsitzende Sonja Hahn an, „die Details werden noch sondiert.“ Geplant sei, in Eichholz am 26. September etwas zu veranstalten. Da gibt es eine „entschlossene Kirche“, die gefördert wurde, und es gibt eine aktive Kirchengemeinde.

