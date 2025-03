Am Rodelberg in Güterglück richten sich jetzt Schilder an Hundebesitzer.

Zerbst. - Es ist Frühling, die Natur erwacht, die Menschen streben ins Freie und treten in den nächsten Hundehaufen. In den Ortschaftsräten brennt das Thema mal wieder unter den Nägeln. In Jütrichau wurde unlängst festgestellt, wie katastrophal es aussieht an den Wegrändern. Das entfachte bereits Diskussionen in der Dorfgemeinschaft per WhatsApp. Es werden immer mehr Hunde, stellten die Mitglieder des Ortschaftsrates fest. Viele, die neu ins Dorf ziehen, kommen mit Hund oder schaffen einen an.