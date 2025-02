Zerbst/Güterglück - Nahe Güterglück soll ein Windpark entstehen. In den umliegenden Orten hält der Widerstand gegen das Projekt an. Parallel ist nun ein Streit um das Geld entbrannt, das Betreiber neuer Windräder in die jeweilige Gemeindekasse überweisen sollen. Und die Summen, um die es geht, fallen nicht gering aus.

