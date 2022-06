Winterdienst und Straßenreinigung verursachen in Zerbst höhere Kosten

Zerbst - Wie viel Schnee kommenden Winter tatsächlich in der Zerbster Region fällt, bleibt abzuwarten. Erste Prognosen deuten an, dass es kälter wird als in den Vorjahren. Ob das zugleich bedeutet, dass mehr weiße Flocken vom Himmel fallen, ist ungewiss. Fakt ist, dass der vergangene Winter deutlich mehr Schneefälle mit sich brachte als erwartet. Alle Streusalzreserven wurden aufgebraucht. Deshalb muss nun tiefer in die Stadtkasse gegriffen werden als geplant.