Ein Investor möchte eine Freiflächen-Photovoltaikanlage hinter Güterglück errichten. Drei Reihen Solarmodule auf einer 34 Hektar großen Fläche sieht das Projekt in der Nähe von Zerbst vor.

Photovoltaik in Zerbst

Solch ein Solarpark soll in Güterglück entstehen.

Güterglück. - Es betrifft die Gemarkung Moritz, aber entfernungstechnisch ist Güterglück am nächsten dran an einer Freiflächen-Photovoltaikanlage, die die Solarpark Moritz GmbH & Co KG errichten möchte. Grund genug, das Projekt im jüngsten Güterglücker Ortschaftsrat vorzustellen.