Wo in Zerbst und Umgebung in den Mai getanzt wird

Zerbst. - Der Maibaum hat sich als Sinnbild der Frühlings- und Maifeiern behauptet und soll darauf hinweisen, dass die fruchtbare Zeit des Jahres begonnen hat. Er soll Segen bringen für Mensch, Vieh, Häuser und Felder. Frauen binden die Maikränze, Kinder schmücken sie, die Männer stellen den Baum auf – unterschiedlich wird die Tradition in den Orten der Einheitsgemeinde Stadt Zerbst gelebt, aber sie wird ehrenamtlich durch Vereine und die Freiwilligen Feuerwehr aufrecht erhalten.

Am Mittwoch wird in der Kernstadt und vielen Dörfern zum Maibaumrichten eingeladen, in manchen gehört ein Fackelumzug dazu, in anderen ein Maifeuer. Hier einige Beispiele, wo etwas los ist.

Maibaumsetzen auf dem Zerbster Marktplatz

Am Mittwoch findet auf dem Zerbster Marktplatz wieder das traditionelle Maibaumsetzen statt – das erste Open-Air-Event der Saison. Die Veranstaltung startet traditionell um 18 Uhr auf der Schloßfreiheit. Dort setzt sich – begleitet von den Kameraden der Ortsfeuerwehr Zerbst – der Umzug in Bewegung, mit dem der Maikranz von den Mitgliedern der Kinder- und Jugendfeuerwehr zum Markt getragen wird. Alle Zerbster und Besucher sind eingeladen, einen möglichst bunten Umzug zu gestalten.

Von der Schloßfreiheit führte der Zug mit dem Maikranz durch die Stadt bis zum Markt. Foto: Petra Wiese

Angeführt wird der Tross vom Spielmannszug Lindau. Die Route des Maizuges führt über die Breite, die Wolfsbrücke zur Brüderstraße und schließlich zum oberen Marktplatz. Dort angelangt, wird Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) einige Worte an die Zerbster richten.

Danach ziehen die Frauen und Männer der Feuerwehr den Maikranz in die Höhe. Anschließend gibt es wie gewohnt Musik und Tanz in den Mai. Für das kühle Bierchen und die Wurst vom Grill sorgt wie gewohnt Gastronom Tom Hebäcker und sein Team. Um den guten Ton kümmert sich „DJ Deddy“ alias Detlef Neumann.

Fackelumzug durch Lindau

In Lindau geht es am 30. April um 17.30 Uhr los mit dem Fackelumzug ab dem Feuerwehrgerätehaus. Um 18 Uhr soll dann das Maifeuer am Festplatz Wiesenweg/Ecke Otto-Schulze-Weg entzündet werden. Um 19 Uhr spielt der Lindauer Spielmannszug auf. Der Grill wird angeheizt, so das für das leibliche Wohl gesorgt sein wird.

Maibaumschmücken mit der Feuerwehr in Zernitz

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Zernitz erwartet die Bürger der Ortschaft mam Mittwoch um 18 Uhr vor dem Feuerwehrgerätehaus, wo der Maibaum geschmückt werden soll. In gemütlicher Runde können ein paar gemeinsame Stunden bei Speis und Trank verbracht werden.

Feuerwehr Schora stellt Maibaum auf

Am Mittwochabend wird der Maibaum an der Feuerwehr in Schora aufgestellt. Der Heimatverein Moritz-Schora-Töppel lädt ab 18 Uhr zum gemütlichen Abend mit Grillen und Getränken.

Auch Steutz und Steckby starten in den Mai

Mädchen und Jungen der Steutzer Kindertagesstätte schmücken den Maibaum. Foto: Kita Steutz

Auch in Steutz und Steckby werden am Mittwoch die Maibäume aufgestellt. In Steutz führt ein Fackelumzug zum Sportplatz. Treffpunkt dafür ist um 18 Uhr an der Friedenseiche. Am Sportplatz sorgt der Feuerwehrförderverein für das leibliche Wohl. In Steckby findet nach dem Aufstellen des Baumes ab 18 Uhr eine Einkehr im Pilsstübchen statt.

Traditioneller Fackelumzug in Deetz

Zum traditionellen Maibaumrichten verbunden mit einem Fackelumzug wird am 30. April in Deetz eingeladen. Treffpunkt ist um 19 Uhr auf dem Dorfplatz. Für Essen und Getränke wird an der Zerbster Straße 10 gesorgt sein. Der Deetzer Heimatverein hofft auf eine rege Beteiligung von Jung und Alt.

Maibaum am Gemeindehaus und auf dem Dorfplatz

In Pulspforde wird der Maibaum wieder vor dem Gemeindehaus aufgestellt. Foto: Petra Wiese

In Pulspforde sind die Bürger am Mittwoch um 18.30 Uhr an das Gemeindehaus eingeladen, wo der Maibaum aufgestellt wird. Die Bonitzer ziehen um 17 Uhr los, ihren Maibaum zu holen und anschließend auf dem Dorfplatz zu errichten und gemütlich beisammen zu sitzen.

Maifeuer in Bärenthoren

Ein Maifeuer brennt am Mittwoch in Bärenthoren. Ab 18.30 Uhr laden Heimat- und Feuerwehrverein und die Ortschaft zum gemütlichen Stelldichein, das links am Ortseingang aus Richtung Garitz stattfindet. Für Leckeres sorgt der Heimatverein. Brennmaterial – unbehandeltes Holz – kann noch angeliefert werden.

Fackelumzug zum Eckernkamp in Nedlitz

An der Kreuzung Schweinitzer Straße wird der Maibaum am Mittwoch in Nedlitz aufgestellt. Die Zeremonie ist um 18 Uhr zu beobachten. Anschließend startet um 18.30 Uhr der Fackelumzug in Richtung Festgelände Eckernkamp, wo dann der gemütliche Ausklang stattfindet.

In Grimme wird ab 17 Uhr der Maibaum auf dem Dorfplatz aufgestellt. In Jütrichau starten die Feierlichkeiten um 18 Uhr auf dem Festplatz am Teich. In Reuden-Anhalt findet das Maibaumstellen um 18 Uhr auf dem Festplatz statt.

Frühschoppen und Maibaumsetzen in Walternienburg

Das Maibaumsetzen geht in Walternienburg am Donnerstag, 1. Mai, einher mit einem Frühschoppen. Dazu lädt die Feuerwehr ab 10 Uhr an das Gerätehaus ein.

Großes Maifest in Güterglück

In Güterglück wird ganz groß Maifest gefeiert. Das beginnt Mittwochabend mit dem Aufstellen des Maibaumes um 18 Uhr auf dem Markt. Jeder Güterglücker kann zu dieser Veranstaltung seinen persönlichen Rucksack, Korb oder Bollerwagen mit Getränken mitbringen.

Weiter geht es am Donnerstag, 1. Mai, ab 14 Uhr. Da wird auf den Sportplatz eingeladen. Für das leibliche Wohl sorgt der SV Lok Güterglück. Einen Kuchenbasar der Schüler der Güterglücker Förderschule gibt es im Festzelt. Um 14.30 Uhr beginnen die Wettkämpfe im Preisschießen, Kegeln und ein Kleinfeldfußballturnier. Die Kita „Glückskinder“ sorgt für die Kinderbelustigung mit verschiedenen Spielen und Angeboten. Außerdem lädt eine Hüpfburg zum Toben ein.