Herbst-Auktion in Berlin Wohnblöcke der NVA unter dem Hammer – Schnäppchen nahe Zerbst mit Renditepotenzial
Einstige Wohnblöcke der NVA iN Zerbst kommen in Berlin unter den Hammer. Was hinter dem Auktionsangebot steckt, wie viele die Blöcke kosten - und warum hier viel Renditepotenzial schlummert.
23.09.2025, 06:15
Reuden/Süd - Auf Spuren der NVA kann man sich in Reuden-Süd unweit von Zerbst begeben, und das nicht nur kulinarisch in „Frieda's Zeit-Reise“. Auch die noch vorhandenen Wohnblöcke erinnern an die Soldaten, die hier einst lebten. Jetzt werden die drei Mehrfamilienhäuser versteigert.