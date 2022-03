Wunsch nach mehr Grün für Lindauer erfüllt

Der Wunsch nach mehr Bäumen und Ersatzpflanzungen ist überall groß. Jetzt konnte eine ganze Reihe von Bäumen an der L55 bei Lindau neu gepflanzt werden. Eine weitere Pflanzung ist für dieses Jahr geplant. Auch für die Einheitsgemeinde Zerbst?

An der L55 in Richtung Lindau wurden zahlreiche Bäume gepflanzt.

Lindau - An der Landesstraße 55 in Richtung Lindau sind beiderseits junge Bäume gepflanzt worden. Es handele sich um eine Lückenbepflanzung, informierte der Regionalbereich Ost der Landesstraßenbaubehörde. Der gesamte Bereich reicht von Lindau Alte Sorge bis in Höhe des Flugplatzes Zerbst. Von Anwohnern ist das mit Wohlwollen aufgenommen worden.