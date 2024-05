Laut Unfallstatistik hat sich die Zahl der Verkehrstoten 2023 in Anhalt-Bitterfeld im Vergleich zu 2022 halbiert. Insgesamt krachte es aber öfter auf den Straßen im Landkreis. Ursache Nummer eins bei den Unfallursachen bleibt das Wild. Wie sehen die Zahlen in Zerbst aus?

Zahl der Verkehrsunfälle in Zerbst 2023 gesunken: Warum es dennoch kein Grund zur Entwarnung gibt

Einer der schwersten Unfälle ereignete sich 2023 in Garitz. Am 19. Mai wurden neun Personen verletzt, zwei davon schwer.

Zerbst - Insgesamt 4.768 Mal hat es im vergangenen Jahr auf den Straßen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld gekracht – 137 Mal mehr als 2022. Das entspricht einem Plus von 2,87 Prozent. In der Einheitsgemeinde Zerbst lag die Zahl der Unfälle im vergangenen Jahr bei 614 – im Vergleich zu 2022 (721) ein Rückgang um rund 15 Prozent. Das geht aus der Unfallstatistik für das Jahr 2023 hervor, die vor wenigen Tagen vom zuständigen Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld in Köthen veröffentlicht wurde.