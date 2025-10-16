Am 12. April wählen die Zerbster einen neuen Bürgermeister, am 6. September folgt die Landtagswahl. Unabdingbar sind Wahlhelfer, denen fortan ein höheres Erfrischungsgeld gezahlt wird.

Wie viel Geld bekommt man als Wahlhelfer?

Ohne Wahlhelfer keine Wahlen - als Anreiz und als Anerkennung für das freiwillige Engagement zahlt die Stadt Zerbst fortan eine höhere Aufwandsentschädigung.

Zerbst - Ob Bürgermeister- oder Landtagswahl - es braucht in jedem Fall Wahlhelfer. Es ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die in der Stadt Zerbst fortan höher entschädigt wird. Neben der Anerkennung soll es Anreiz sein, dieses unabdingbare Ehrenamt zu übernehmen.