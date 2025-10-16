Grünes Sachsen-Anhalt Regional und Bio: Hoffest in Rätzlingen lockt zahlreiche Besucher
Das traditionelle Hoffest im Rahmen des Tages der Regionen ist wie in jedem Jahr ein Besuchermagnet in Rätzlingen und begeistert mit kulinarischer Vielfalt.
16.10.2025, 14:30
Rätzlingen - Bei bestem Herbstwetter lockte das Hoffest in Rätzlingen über 300 Besucher an. Gastgeber war der Galloway-Zuchtbetrieb Lauenroth-Mago, doch im Mittelpunkt stand die ganze Vielfalt regionaler Bio-Betriebe, die sich unter dem Motto „Starke Regionen – Starke Demokratie“ präsentierten.