Das traditionelle Hoffest im Rahmen des Tages der Regionen ist wie in jedem Jahr ein Besuchermagnet in Rätzlingen und begeistert mit kulinarischer Vielfalt.

Regional und Bio: Hoffest in Rätzlingen lockt zahlreiche Besucher

Niklas Neumann betreut beim Hoffest als freiwilliger Helfer die freundliche Galloway-Kuh Bona, die interessierte Besucher kennenlernen können.

Rätzlingen - Bei bestem Herbstwetter lockte das Hoffest in Rätzlingen über 300 Besucher an. Gastgeber war der Galloway-Zuchtbetrieb Lauenroth-Mago, doch im Mittelpunkt stand die ganze Vielfalt regionaler Bio-Betriebe, die sich unter dem Motto „Starke Regionen – Starke Demokratie“ präsentierten.