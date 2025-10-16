weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
Das traditionelle Hoffest im Rahmen des Tages der Regionen ist wie in jedem Jahr ein Besuchermagnet in Rätzlingen und begeistert mit kulinarischer Vielfalt.

Von Cedar D. Wolf 16.10.2025, 14:30
Niklas Neumann betreut beim Hoffest als freiwilliger Helfer die freundliche Galloway-Kuh Bona, die interessierte Besucher kennenlernen können.
Rätzlingen - Bei bestem Herbstwetter lockte das Hoffest in Rätzlingen über 300 Besucher an. Gastgeber war der Galloway-Zuchtbetrieb Lauenroth-Mago, doch im Mittelpunkt stand die ganze Vielfalt regionaler Bio-Betriebe, die sich unter dem Motto „Starke Regionen – Starke Demokratie“ präsentierten.