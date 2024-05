In Zerbst sind offenbar wieder Zündler unterwegs. In den letzten Wochen gingen mehrere Tonnen in Flammen auf. Die Polizei ermittelt.

Zerbst - In der Nacht zum Dienstag wurde die Zerbster Feuerwehr zu einer brennenden 240 Liter fassenden Papiertonne in die Mühlenbrücke gerufen. „Die Tonne stand bereits zur Abholung am nächsten Morgen bereit. Bei unserem Eintreffen hatte die Polizei den Brand bereits mit einem Feuerlöscher bekämpft. Wir haben dann noch eine Restablöschung vorgenommen“, schildert Einsatzleiter Axel Becker.

Das Brisante: Hier in der Mühlenbrücke seien Menschenleben in Gefahr gewesen. „Die Flammen hätten leicht auf das Wohnhaus übergreifen können, da die Tonne recht nahe an der Fassade stand. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, da Papiertonnen erfahrungsgemäß nicht von allein anfangen zu brennen“, bringt Becker durchaus Zündler ins Spiel. Die Feuerwehr war mit insgesamt 13 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen angerückt, wie der Einsatzleiter weiter erklärt hat.

Schon 2021 und 2022 waren in Zerbst Brandstifter unterwegs

In den letzten Wochen haben immer mal wieder Tonnen gebrannt, so am 31. März und am 28. April, beide Male am Breitestein in Zerbst-Nord. „Auch Ende April brannten zwei große Papiercontainer, außerdem ein Sperrmüllhaufen. Auch hier ermittelt die Polizei“, erklärt Becker.

Immer Mal wieder treiben Feuerteufel in Zerbst ihr Unwesen, wie 2021, wo mehrere Mülltonnen und vor alllem auch aufgestapeltes Holz, gleich zwei Mal an fast gleicher Stelle, sowie eine Gartenlaube angezündet wurden.