Nachdem eine erste Störung bei der Stromversorgung behoben wurde, kam es am Montag zu weiteren Stromausfällen in Haldensleben.

Mehrere Stromausfälle in Haldensleben: Suche nach Ursache läuft

Im Stadtgebiet voon Haldensleben kam es am montag zu mehreren Stromausfällen.

Haldensleben/TF. - In mehreren Teilen Haldenslebens ist es am Montag (23. Juni) zu Stromausfällen gekommen. Eine erste Störung der Stromversorgung trat bereits am Nachmittag auf.

Die Störung habe laut den Stadtwerken Haldensleben nach etwa einer Stunde behoben werden können. Im weiteren Verlauf des Tages sei es aber zu zusätzlichen Ausfällen in unterschiedlichen Stadtgebieten gekommen.

Die Stadtwerke teilten mit, dass daran gearbeitet werde, die Ursachen zu finden. Warum es zu den Ausfällen gekommen ist und wie viele Haushalte betroffen waren, könne aufgrund der Komplexität jedoch noch nicht gesagt werden.