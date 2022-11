Zerbst: Viel zu wenig Regen, viel zu trockene Böden

Das Jahr 2022 geht als sehr trockenes Jahr in die Geschichte ein. Wieder einmal. Was das für die Bauern bedeutet.

Lindau - Beim Thema Niederschlag kennt sich Peter Gottschalk aus. Der Chef der Agrico in Lindau verfolgt das ganze Jahr über, wie viel Wasser regelmäßig vom Himmel fällt. In diesem Jahr war es mit dem Regen nicht so doll, weiß er natürlich. Viel zu wenig.