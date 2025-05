Das Projekt „Grüne Vernetzung und Gewässerrenaturierung“ will Dorfteiche der Einheitsgemeinde Zerbst sanieren und aufwerten. Der Bedarf ist da, nur reichen die Fördermittel nicht für alle.

Zerbst will Dorfteiche sanieren - doch wer bekommt den Zuschlag?

Zerbst. - „Unser Dorfteich ist in einem katastrophalen Zustand. Unser Dorfteich muss dringend saniert werden...“ In etlichen Ortschaften der Einheitsgemeinde ist der Dorfteich ein Sorgenkind. Der Sanierungsbedarf ist lange angemeldet. Doch um sanieren zu können, braucht es Fördermittel. Hoffnung wurde gesetzt auf das Projekt „Grüne Vernetzung und Gewässerrenaturierung in den Ortsteilen der Stadt Zerbst/Anhalt“. Doch welches Dorf bekommt den Zuschlag?