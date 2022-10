Zerbster Bollenmarkt lockt hunderte Besucher an - ein Rückblick mit vielen Bildern

Der 30. Zerbster Bollenmarkt sorgte für regen Trubel in der Innenstadt. Trotz Kritik am Fest genossen viele die Veranstaltung. Höhepunkt war der Umzug, wo es hieß: Sehen und gesehen werden.

Der Festumzug bildete den Höhepunkt des 30. Zerbster Bollenmarktes. Hier die Zerbster Prinzessin Sophie Auguste Friederike - gleich in doppelter Ausführung und motorisierter "Kutsche" - gefolgt von Zerbster Zwiebelkönigin nebst Butterjungfer und Roland sowie dem Roßlauer Wassermann.

Zerbst - Aus allen Himmelsrichtungen strömten die Besucher am 8. und 9. Oktober in die Zerbster Innenstadt. Ihr Ziel war der Zerbster Bollenmarkt, der zuletzt 2019 – vor Ausbruch der Corona-Pandemie – stattfinden konnte. Nach der langen Zwangspause erlebte die traditionelle Veranstaltung nun endlich ihre Fortsetzung und zugleich 30. Auflage, auch wenn ein entscheidendes Detail fehlte: die Frucht, die dem Fest einst ihren Namen gab – die Zwiebel, in Zerbst „Bolle“ genannt.