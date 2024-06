Änderungen in der Baumschutzsatzung sollen ab Oktober in der Einheitsgemeinde Stadt Zerbst greifen – mehr Ärger, mehr Aufwand und mehr Kosten werden von den Ortschaftsräten und Dorfbewohnern befürchtet.

Zerbst. - Die neue Satzung zum Schutz des Baum- und Strauchbestandes der Stadt Zerbst/Anhalt und ihrer Ortsteile (Gehölzschutzsatzung) hat schon die ersten Absagen bekommen. Der Entwurf wurde bereits in einigen Ortschaften den Bürgervertretern vorgestellt. Nachdem der Klima- und Umweltausschuss des Zerbster Stadtrates die Änderungen auf den Weg gebracht hatte, waren die Biaser die Ersten, die angehört wurden. Der Ortschaftsrat nahm die Änderungsvorschläge fürs Protokoll zur Kenntnis. In Moritz stimmten alle drei Ratsmitglieder gegen die Änderungen und auch in Gödnitz gab es eine einstimmige Absage. Die Zernitzer hingegen befürworteten die Neufassung einstimmig.