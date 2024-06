Wer einfach die Säge an einen Baum ansetzt, handelt sich unter Umständen Ärger ein - auch in Zerbst.

Zerbst - Mal eben die zu hoch gewachsene Nordmanntanne fällen oder den störenden Walnussbaum – das geht in Zukunft in Zerbst nicht mehr. Zumindest nicht ohne eine vorab eingeholte Genehmigung. Das sieht der Entwurf der neuen Gehölzschutzsatzung vor, die ab Herbst für das Gebiet der Einheitsgemeinde gelten soll – in der Stadt ebenso wie auf dem Land. Flächendeckend soll der Schutzstatus erhöht werden, und das nicht nur, wie es der Name der Satzung bereits andeutet, für Bäume, sondern ebenfalls für Sträucher.

Die strengeren Regelungen betreffen zudem die Ersatzpflanzungen, die komplizierter und teurer werden könnten. Noch allerdings läuft die Diskussion über die geplante Neufassung des Paragrafenwerks, die zum 1. Oktober 2024 in Kraft treten soll – also mit Beginn der Periode, in der Fällungen laut Naturschutzgesetz erlaubt sind.

Nur was genau beinhaltet der Entwurf? Auffälligste Änderung ist die Ausweitung der Satzung auf alle innerörtlichen freiwachsenden Sträucher und Hecken ab einer Länge von zehn Metern und einer Höhe von mindestens zwei Metern. Diese sollen fortan genauso unter Schutz stehen wie abgestorbene Bäume, da diese Tieren und Insekten als wichtiger Lebensraum dienen, wie es in der Erläuterung heißt.

Für Walnussbäume könnte in Zerbst eine Fällgenehmigung notwendig werden

Waren bislang Bäume erst mit einem Stammumfang ab einem Meter geschützt, also „schon sehr große Bäume“, wie Sören Klausnitzer, Mitarbeiter im Grünflächenamt der Stadtverwaltung, zu bedenken gab, sind sie es dann bereits bei einem Umfang von mindestens 75 Zentimetern.

Und das würde auch auf Nadel- und auf Walnussbäume zutreffen, die jeder bis jetzt fällen oder einkürzen konnte, wie es ihm beliebte. Weiterhin außen vor bleiben Obstbäume, wie Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) im Ausschuss für Umwelt-, Klima- und Naturschutz anmerkte.

Das Gremium beschäftigte sich mehrfach mit dem überarbeiteten Papier, das wesentliche Änderungen bei den Ersatzpflanzungen vorsieht. Den simplen Eins-zu-Eins-Ausgleich könnte es künftig nicht mehr geben. Sprich, dass für einen gefällten Baum ein neuer zu pflanzen ist.

Vielmehr sollen verschiedene Faktoren zur Berechnung der zu erfolgenden Ersatzpflanzung zu Grunde gelegt werden, weil „die Wertigkeit und Funktion von Gehölzen für den Naturhaushalt bislang keine ausreichende Berücksichtigung fand“, so die Erläuterung in der Beschlussvorlage. Zu den Kriterien gehören unter anderem die Vitalität des entfernten Baumes, sein Standort und sein ökologischer Individualwert.

Ausgleichzahlung könnte für Zerbster um einige teurer werden

Teurer werden könnte ebenfalls die Ausgleichszahlung, die an die Stadt zu entrichten ist, wenn der Antragsteller die Ersatzpflanzung nicht auf einem eigenen Grundstück realisieren kann. Bis jetzt lag diese Summe bei 500 Euro pro geforderten Baum.

Fortan wären aufgrund der Preissteigerungen und der angedachten Verlängerung der Entwicklungspflege von zwei auf vier Jahre 1.500 Euro denkbar. Neu wäre darüber hinaus, dass Ersatzpflanzungen bereits ab dem Zeitpunkt ihrer Pflanzung Schutzstatus haben.

Doch was genau bedeutet das? Geschützte Bäume oder Sträucher dürfen nicht einfach beseitigt, zerstört, beschädigt oder in ihrer typischen Erscheinungsform gravierend verändert werden – so ist es in Paragraph 3 formuliert, an dem sich bis auf Details im Vergleich zur aktuellen Satzung kaum etwas ändern würde.

Unter Schädigungen und Beeinträchtigungen werden zum Beispiel das Einkürzen der gesamten Baumkrone oder der Stark-Äste mit einem Umfang von mindestens 30 Zentimetern, aber auch das Versiegeln des Wurzelbereichs mit wasser- und luftundurchlässigen Materialien wie Beton verstanden.

Herbizide sollen in Zukunft grundsätzlich verboten sein

Neu hingegen wäre, dass das Ausbringen von Herbiziden grundsätzlich nicht mehr erlaubt ist – und das unabhängig davon, ob das Unkrautbekämpfungsmittel für die Verwendung unter Gehölzen zugelassen ist. Diese Ausnahme gilt momentan noch. Strenger definiert werden soll ferner, dass unaufschiebbare Maßnahmen, die zur Gefahrenabwehr beziehungsweise Vermeidung von Schäden notwendig sind, „auf das unbedingt erforderliche Maß“ zu beschränken sind.

Fakt ist, dass es sich um keine Baumfällsatzung, sondern um eine Baumschutzsatzung handelt, wie Nicole Ifferth (Unabhängige Wählergemeinschaft Zerbst) betonte. „Sinn und Zweck ist, ein Nachdenken zu erreichen, muss dieser Baum tatsächlich weg“, gab sie zu bedenken. „Ziel soll auf alle Fälle der erhöhte Schutz sein“, so Ordnungsamtsleiterin Kerstin Gudella.

So droht nicht zuletzt bei Verstößen eine Geldbuße. Momentan kann deren Höhe bis 50.000 Euro betragen, mit Satzungsänderung wären es 10.000 Euro.

Von den Regelungen der Satzung ausgenommen wären wie bisher auch alle Bäume und Sträucher, die sich auf bebauten Grundstücken befinden, die insgesamt - also Gebäude- und Gartenfläche beziehungsweise Freianlage - kleinerals 300 Quadratmeter sind.