Zerbster Eventwiese: Live Musik mit Dings und Bums und warum es viel zu lachen gibt

Nach den ersten beiden erfolgreichen Auflagen 2020 und 2021 geht am Pfingstwochenende nun die „Eventwiese 3.0“ an den Start. Der Sonntag wird dabei ganz im Zeichen der Familie stehen.

Auch das Duo Dings und Bums wird am Pfingstsonntag wieder für Unterhaltung sorgen.

Zerbst - Wer am Pfingstwochenende keinen Kurztrip geplant und in der Heimat bleibt, der sollte unbedingt bei der Zerbster Eventwiese im Schlossgarten vorbeischauen, denn bei kühlen Getränken, Leckereien vom Grill, Kaffee, Kuchen, Eis und einer riesigen Portion Unterhaltung lässt es sich ebenso gut relaxen wie am Strand der Ostsee.